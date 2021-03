Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 marzo: 24.036 nuovi casi, i morti sono 297 (Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 24.036 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 22.865. I tamponi effettuati sono 378.463, contro i 339.635 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,35% (ieri 6,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 297 i morti, 50 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 5 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 24.036 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 22.865. I tamponi effettuati378.463, contro i 339.635 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 6,35% (ieri 6,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.297 i, 50 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

