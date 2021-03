Coronavirus | il bollettino di oggi 5 marzo i nuovi casi Covid e la nuova ordinanza coronavirus

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - TgrVeneto : Il passaggio avverrà lunedì #8marzo. Il presidente della Regione: misura inevitabile dopo il balzo dei contagi.… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #5marzo. #SaluteLazio - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus in #Campania, il bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

...alla mortalità, per il complesso delle cause, sia stato del 10,2% a livello medio nazionale. Lombardia arancio scuro Mezza Italia scivola verso il lockdown Covid Italia: il...CLICCA QUI PER REPORT REGIONALE RICOVERI/ISOLAMENTO - 05 MARZO CLICCA QUI PERREGIONALE SUI NUOVI CASI POSITIVILe ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 marzo 2021. Prosegue l’aumento dei contagi: nell’ultimo bollettino registrati 22.865 nuovi casi (mai così t ...Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 5 marzo 2021, 1.525 nuovi contagi da coronavirus, 177 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati 19 decessi e sono stat ...