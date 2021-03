Coronavirus, i dati – Oltre 24mila nuovi casi con 378mila tamponi, 297 morti. Record giornaliero in Emilia-Romagna: +3mila casi. (Di venerdì 5 marzo 2021) Continua a crescere il numero dei nuovi contagi in Italia, dove sono stati superati ormai i 3 milioni di casi dall’inizio della pandemia. Le persone risultate positive ai test effettuati nelle ultime 24 ore sono infatti 24.036. Il tutto a fronte di 378.463 tamponi svolti, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, che fanno comunque calare il tasso di positività dal 6,7% di ieri al 6,3% (-0,4%). Nell’ultima giornata si contano anche altri 297 decessi, contri i 339 di ieri, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 99.271. Preoccupante la situazione in Emilia-Romagna, dove nelle ultime 24 ore si è registrato il Record assoluto di nuovi contagi giornalieri da inizio pandemia: Oltre 3mila. Superato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Continua a crescere il numero deicontagi in Italia, dove sono stati superati ormai i 3 milioni didall’inizio della pandemia. Le persone risultate positive ai test effettuati nelle ultime 24 ore sono infatti 24.036. Il tutto a fronte di 378.463svolti, secondo iforniti dal ministero della Salute, che fanno comunque calare il tasso di positività dal 6,7% di ieri al 6,3% (-0,4%). Nell’ultima giornata si contano anche altri 297 decessi, contri i 339 di ieri, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 99.271. Preoccupante la situazione in, dove nelle ultime 24 ore si è registrato ilassoluto dicontagi giornalieri da inizio pandemia:3mila. Superato ...

