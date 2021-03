Coronavirus, De Luca “Campania in zona rossa, era prevedibile” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa. Siamo arrivati dove era inevitabile “. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta facebook. gve/pc/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) “Come era ampiamenteormai siamo in. Siamo arrivati dove era inevitabile “. Così il governatore dellaVincenzo Denella sua consueta diretta facebook. gve/pc/mrv/red su Il Corriere della Città.

luca_pasello : RT @AStramezzi: Covid, il Tar sconfessa l'Aifa: a casa non basta la 'vigile attesa'. SENTENZA - - CiaoKarol : Il bollettino di oggi 5 Marzo 2021: la Campania sarà zona Rossa, altre Regioni cambiano colore: Coronavirus: ecco t… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, De Luca: 'Ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio è insostenibile' - Yogaolic : RT @Napolikeit: Campania ufficialmente in zona rossa, l'annuncio di De Luca in diretta #napoli #coronavirus - VittorioCurro : RT @vocedelpatriota: Coronavirus. Iannone (FdI): Campania nuovamente zona rossa grazie a De Luca -