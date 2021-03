Coronavirus 5 marzo: nuovi contagi a quota 24mila, morti in calo (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenza Coronavirus oggi 5 marzo in Italia: nuovi contagi a quota 24mila, morti in calo ma preoccupano le terapie intensive. Numeri che si fanno oggi giorno più drammatici quelli che riguardano l’emergenza Coronavirus in Italia: infatti siamo in piena terza ondata e i dati registrano tutti un’impennata, anche se meno evidente rispetto a quanto avvenuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Emergenzaoggi 5in Italia:inma preoccupano le terapie intensive. Numeri che si fanno oggi giorno più drammatici quelli che riguardano l’emergenzain Italia: infatti siamo in piena terza ondata e i dati registrano tutti un’impennata, anche se meno evidente rispetto a quanto avvenuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

