(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la sfuriata a caldo a Sassuolo, per il pareggio regalatodi De Zerbi negli ultimi minuti di gioco, ieriha parlato al Napoli a Castel Volturno. Insieme a. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Il capitano ha chiesto più concentrazione nei momenti decisivi, ripercorrendo gli errori commessi che hanno potato al pareggio del Sassuolo. Drimessa laterale di Di Lorenzo fino al fallo da rigore di Manolas”. Distrazioni che rischiano di compromettere il quarto posto. “I compagni hanno recepito il messaggio del capitano che sta provando a trascinare lain campo”. Insieme a, dicevamo, c’era anche. “, uno dei giocatori più esperti dello spogliatoio, si è fatto sentire nel ...

napolista : Cormezz: Insigne e Ghoulam parlano alla squadra, “basta disattenzioni” Hanno radunato i compagni a Castel Volturno… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormezz Insigne

IlNapolista

... scrive il Corriere del Mezzogiorno Politano al centro con Elmas eai lati del tridente. Un ruolo non del tutto inedito per lui dal momento che ha giocato da centrale al Sassuolo nel 3 - 5 - ...Una vittoria sofferta e arrivata grazie al rigore messo a segno proprio daÉ probabilmente il segnale che l'avventura di Rino a Napoli non può finire a metà , vale poco se la vittoria è ...Corrmezz: Insigne e Ghoulam parlano alla squadra, "basta disattenzioni". Hanno radunato i compagni a Castel Volturno ...