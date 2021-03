Coprifuoco anticipato alle 20 e negozi chiusi: ipotesi nuove restrizioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Valentina Dardari Se la curva epidemiologica dovesse peggiorare queste potrebbero essere le nuove misure restrittive contenute nel Dpcm di marzo Il nuovo Dpcm dovrà tenere conto della curva epidemiologica e degli ultimi dati. Quello che preoccupa maggiormente sembra essere il numero dei letti occupati nei reparti di terapia intensiva, ben 2.475, con 232 nuovi ingressi registrati nella sola giornata di ieri, giovedì 4 marzo. L’allarme scatterà però al raggiungimento dei 3.000 e non manca poi così tanto. Negli ultimi giorni si è vista anche una risalita veloce della curva, un altro dato che non va certo sottovalutato. La terza ondata è iniziata, come hanno affermato diversi esperti, e il governo ha fatto richiesta a governatori e sindaci di provvedere a lockdown mirati nelle zone dove si registrano focolai. Se i dati continueranno a peggiorare si penserà ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Valentina Dardari Se la curva epidemiologica dovesse peggiorare queste potrebbero essere lemisure restrittive contenute nel Dpcm di marzo Il nuovo Dpcm dovrà tenere conto della curva epidemiologica e degli ultimi dati. Quello che preoccupa maggiormente sembra essere il numero dei letti occupati nei reparti di terapia intensiva, ben 2.475, con 232 nuovi ingressi registrati nella sola giornata di ieri, giovedì 4 marzo. L’allarme scatterà però al raggiungimento dei 3.000 e non manca poi così tanto. Negli ultimi giorni si è vista anche una risalita veloce della curva, un altro dato che non va certo sottovalutato. La terza ondata è iniziata, come hanno affermato diversi esperti, e il governo ha fatto richiesta a governatori e sindaci di provvedere a lockdown mirati nelle zone dove si registrano focolai. Se i dati continueranno a peggiorare si penserà ...

