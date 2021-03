Convocati Serbia: il neo ct Stojkovic punta sulla Serie A. I dettagli (Di venerdì 5 marzo 2021) Per i prossimi impegni della sua Nazionale, il nuovo ct della Serbia Stojkovic ha diramato la lista dei Convocati: presente anche Milinkovic Il nuovo ct della Nazionale balcanica Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei 30 Convocati per questi impegni: è presente anche Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio, però, non sarà l’unico italiano. Tra i prescelti dell’allenatore ci sono anche Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic (Fiorentina), Darko Lazovic e Ivan Ilic (Hellas Verona), Filip Duricic (Sassuolo) e Sasa Lukic (Torino). CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Per i prossimi impegni della sua Nazionale, il nuovo ct dellaha diramato la lista dei: presente anche Milinkovic Il nuovo ct della Nazionale balcanica Draganha diramato la lista dei 30per questi impegni: è presente anche Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio, però, non sarà l’unico italiano. Tra i prescelti dell’allenatore ci sono anche Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic (Fiorentina), Darko Lazovic e Ivan Ilic (Hellas Verona), Filip Duricic (Sassuolo) e Sasa Lukic (Torino). CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com

