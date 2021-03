Confcommercio Marche Nord spera nel turismo estivo | abbiamo già molte richieste

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) PESARO – Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti più diffusi tra gli operatori turistici pesaresi a poco più di tre mesi dall’inizio della stagione estiva. Tra gli albergatori, secondo il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, serpeggia un sentimento di delusione per la Pasqua, ma di speranza per la stagione estiva. “C’erano grandi aspettative per poter cominciare a lavorare seriamente a Pasqua dopo tanto tempo di inattività- spiega alla Dire Varotti-, ma con gli eventi annullati e gli spostamenti tra le regioni ancora vietati le strutture ricettive saranno aperte per legge ma chiuse di fatto. Il turismo non ci sarà. E questo per la provincia di Pesaro Urbino significa rinunciare a migliaia di presenze legate ad eventi sportivi e culturali”.