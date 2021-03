Con il suo viaggio in Iraq Papa Francesco dia voce ai popoli dell’area (Di venerdì 5 marzo 2021) La coraggiosa e splendida scelta del Pontefice di recarsi in Iraq consente di accendere i riflettori su una delle situazioni più travagliate, complesse e difficili del pianeta in questo momento. Non solo l’Iraq, ma tutta un’enorme regione che va dal Marocco all’Iran, dalla Turchia all’Arabia Saudita. Su tale regione si appuntano appetiti e disegni strategici delle Potenze grandi e medie, esterne e interne all’area, che agiscono tradizionalmente aggravando e fomentando le rivalità di natura etnica e religiosa, anche mediante il commercio delle armi e l’intervento militare diretto. Il viaggio del Papa ha come tema ovviamente la salvaguardia delle minoranze cristiane presenti in Iraq, oggetto di gravi persecuzioni da parte dell’Isis, ma, conformemente all’ottica universalista e di dialogo interreligioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La coraggiosa e splendida scelta del Pontefice di recarsi inconsente di accendere i riflettori su una delle situazioni più travagliate, complesse e difficili del pianeta in questo momento. Non solo l’, ma tutta un’enorme regione che va dal Marocco all’Iran, dalla Turchia all’Arabia Saudita. Su tale regione si appuntano appetiti e disegni strategici delle Potenze grandi e medie, esterne e interne all’area, che agiscono tradizionalmente aggravando e fomentando le rivalità di natura etnica e religiosa, anche mediante il commercio delle armi e l’intervento militare diretto. Ildelha come tema ovviamente la salvaguardia delle minoranze cristiane presenti in, oggetto di gravi persecuzioni da parte dell’Isis, ma, conformemente all’ottica universalista e di dialogo interreligioso ...

