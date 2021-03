Con il Covid crollano le altre vaccinazioni nonostante qualche caso di successo (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “nonostante l'emergenza Covid, e contrariamente a quanto è accaduto in Italia, nella Asl Rm1 abbiamo aumentato il numero delle vaccinazioni esavalente, anti-rotavirus e contro il virus Hpv rispetto al 2019. Mentre nel resto del Paese si registrava un crollo delle coperture vaccinali e delle somministrazioni, noi le abbiamo incrementate del 10 per cento, unica eccezione per il vaccino MPR (morbillo – parotite – rosolia) che ha subito un leggero calo. Risultati resi possibili grazie a una circolare della Regione Lazio con la quale, nel febbraio 2020, veniva sdoganata definitivamente la co-somministrazione del vaccino rotavirus ad altri vaccini, tra cui il vaccino anti-meningococco B. Ma numeri formidabili li abbiamo registrati anche con la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il Covid non ci ha fermati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “l'emergenza, e contrariamente a quanto è accaduto in Italia, nella Asl Rm1 abbiamo aumentato il numero delleesavalente, anti-rotavirus e contro il virus Hpv rispetto al 2019. Mentre nel resto del Paese si registrava un crollo delle coperture vaccinali e delle somministrazioni, noi le abbiamo incrementate del 10 per cento, unica eccezione per il vaccino MPR (morbillo – parotite – rosolia) che ha subito un leggero calo. Risultati resi possibili grazie a una circolare della Regione Lazio con la quale, nel febbraio 2020, veniva sdoganata definitivamente la co-somministrazione del vaccino rotavirus ad altri vaccini, tra cui il vaccino anti-meningococco B. Ma numeri formidabili li abbiamo registrati anche con la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Ilnon ci ha fermati. ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - rinaldosidoli : È morto per Covid l’uomo che prese a badilate e cosparse Ruth con della benzina. Da noi è molto difficile ottenere… - elliott_il : @Lautaresque @Ryos_27 @NandoPiscopo1 se avevo fuori ogni partita Gabbia, Castillejo e Krunic a patto che gli altri… - RobRe62 : RT @IBMItalia: Il mercato della gestione del credito dopo il Covid-19: quali sfide per banche e operatori? Ti aspettiamo il 9 marzo al webi… -