Con il Covid crollano le altre vaccinazioni nonostante qualche caso di successo - Lo speciale (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “nonostante l'emergenza Covid, e contrariamente a quanto è accaduto in Italia, nella Asl Rm1 abbiamo aumentato il numero delle vaccinazioni esavalente, anti-rotavirus e contro il virus Hpv rispetto al 2019. Mentre nel resto del Paese si registrava un crollo delle coperture vaccinali e delle somministrazioni, noi le abbiamo incrementate del 10 per cento, unica eccezione per il vaccino MPR (morbillo – parotite – rosolia) che ha subito un leggero calo. Risultati resi possibili grazie a una circolare della Regione Lazio con la quale, nel febbraio 2020, veniva sdoganata definitivamente la co-somministrazione del vaccino rotavirus ad altri vaccini, tra cui il vaccino anti-meningococco B. Ma numeri formidabili li abbiamo registrati anche con la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il Covid non ci ha fermati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - “l'emergenza, e contrariamente a quanto è accaduto in Italia, nella Asl Rm1 abbiamo aumentato il numero delleesavalente, anti-rotavirus e contro il virus Hpv rispetto al 2019. Mentre nel resto del Paese si registrava un crollo delle coperture vaccinali e delle somministrazioni, noi le abbiamo incrementate del 10 per cento, unica eccezione per il vaccino MPR (morbillo – parotite – rosolia) che ha subito un leggero calo. Risultati resi possibili grazie a una circolare della Regione Lazio con la quale, nel febbraio 2020, veniva sdoganata definitivamente la co-somministrazione del vaccino rotavirus ad altri vaccini, tra cui il vaccino anti-meningococco B. Ma numeri formidabili li abbiamo registrati anche con la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Ilnon ci ha fermati. ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - borghi_claudio : @Capobianco2005C @cali81p Guardi, i dati migliori che ho sono quelli di Milano perchè invece di metter il dato ball… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: Covid, De Luca: 'In Campania siamo in zona rossa, così non si può più reggere'. Vuoi mettere quella con Draghi ? Come mai… - Mania48Mania53 : RT @lameduck1960: Anziana con infezione a una gamba. Ricovero programmato per medicazione. Fatto tampone a casa, positiva (asintomatica),… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Is manifacturing back? ...che ha caratterizzato la nostra economia prima del COVID, ma la capacità di esportare è legata alla modernizzazione e sviluppo più complessivo delle imprese, attraversa i settori e si intreccia con ...

I campioni dello sport al Fossombroni ...sanitarie anti Covid, ha raccontato la sua storia sportiva ricca di aneddoti. Dagli inizi della carriera, passando per i più grandi successi, le delusioni, ma anche i suoi legami più profondi, con la ...

Il Regno Unito del liberismo si scopre socialista e statalista con il Covid Il Sole 24 ORE Emergenza Covid, l'Abruzzo tra le 6 regioni ad alto rischio: il monitoraggio di Iss e ministero «Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio», prosegue il report, «sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombard ...

Vaccini, l'Italia blocca l'export di dosi Astrazeneca BRUXELLES - L'Italia è il primo Paese dell'Ue a rifiutare l'export delle dosi di vaccini di AstraZeneca. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, venerdì le autorità italiane hanno notificato ...

...che ha caratterizzato la nostra economia prima del, ma la capacità di esportare è legata alla modernizzazione e sviluppo più complessivo delle imprese, attraversa i settori e si intreccia......sanitarie anti, ha raccontato la sua storia sportiva ricca di aneddoti. Dagli inizi della carriera, passando per i più grandi successi, le delusioni, ma anche i suoi legami più profondi,la ...«Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio», prosegue il report, «sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombard ...BRUXELLES - L'Italia è il primo Paese dell'Ue a rifiutare l'export delle dosi di vaccini di AstraZeneca. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, venerdì le autorità italiane hanno notificato ...