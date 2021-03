Compra una ciotola al mercatino dell’usato per pochi soldi, poi scopre che ne vale mezzo milione (Di venerdì 5 marzo 2021) Una piccola ciotola acquistata per soli 35 dollari in un mercatino dell’usato del Connecticut si è rivelata essere un raro manufatto cinese della dinastia Ming risalente al XV secolo. Lo riporta la Bbc. La ciotola in porcellana bianca con decorazioni floreali blu cobalto era stata notata l’anno scorso vicino New Haven da un appassionato di antiquariato , che l’ha Comprata e poi l’ha fatta valutare ricevendo una bellissima notizia. Secondo gli esperti, infatti, l’oggetto vale tra 300.000 e 500.000 dollari poiché appartiene ad un gruppo di sole sette ciotole tutte conservate in musei. La ciotola, di 16 centimetri, sarà battuta all’asta il prossimo 17 marzo a New York da Sotheby’s che l’ha definita “una scoperta eccezionale e rara“. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Una piccolaacquistata per soli 35 dollari in undel Connecticut si è rivelata essere un raro manufatto cinese della dinastia Ming risalente al XV secolo. Lo riporta la Bbc. Lain porcellana bianca con decorazioni floreali blu cobalto era stata notata l’anno scorso vicino New Haven da un appassionato di antiquariato , che l’hata e poi l’ha fatta valutare ricevendo una bellissima notizia. Secondo gli esperti, infatti, l’oggettotra 300.000 e 500.000 dollari poiché appartiene ad un gruppo di sole sette ciotole tutte conservate in musei. La, di 16 centimetri, sarà battuta all’asta il prossimo 17 marzo a New York da Sotheby’s che l’ha definita “una scoperta eccezionale e rara“. L'articolo proviene da Il Fatto ...

