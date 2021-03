Commercialisti della Lega: Milano parte civile al processo su Lombardia Film Commission (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel processo a carico dei presunti responsabili dell'acquisto di un capannone a Cormanno quale sede della Fondazione Lombardia Film Commission, cui vengono contestati peculato, turbata libertà del ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Nela carico dei presunti responsabili dell'acquisto di un capannone a Cormanno quale sedeFondazione, cui vengono contestati peculato, turbata libertà del ...

marattin : Per l’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, oggi il Parlamento ascolterà il Presidente del Consiglio di Presi… - messveneto : I commercialisti della Lega Di Rubba e Manzoni chiedono l'abbreviato: Sono accusati di peculato e turbata libertà n… - AngelaCavelli : RT @marattin: Per l’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, oggi il Parlamento ascolterà il Presidente del Consiglio di Presidenza dell… - PpPagliaro : RT @marattin: Per l’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, oggi il Parlamento ascolterà il Presidente del Consiglio di Presidenza dell… - bladistic : @du00 @ErmannoKilgore @matteorenzi @matteosalvinimi @CarloCalenda Ma inefficienza che Questo governo di criminali… -