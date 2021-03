Come segnalare foto e video intimi diffusi su Facebook senza consenso al Garante della privacy (Di venerdì 5 marzo 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Facebook e il Garante della privacy italiano hanno avviato una collaborazione all’interno del progetto contro la condivisione non consensuale di contenuti intimi, impropriamente detta revenge porn, che il social network ha attivato nel 2020 assieme all’associazione no profit PermessoNegato. L’8 marzo, in occasione della festa della donna, il progetto pilota di Facebook otterrà il sostegno aggiuntivo del Garante per la protezione dei dati personali. Questa collaborazione darà vita a un canale di segnalazione dedicato per chi teme che le proprie immagini intime possano essere diffuse, senza il proprio consenso, sul social ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)e ilitaliano hanno avviato una collaborazione all’interno del progetto contro la condivisione non consensuale di contenuti, impropriamente detta revenge porn, che il social network ha attivato nel 2020 assieme all’associazione no profit PermessoNegato. L’8 marzo, in occasionefestadonna, il progetto pilota diotterrà il sostegno aggiuntivo delper la protezione dei dati personali. Questa collaborazione darà vita a un canale di segnalazione dedicato per chi teme che le proprie immagini intime possano essere diffuse,il proprio, sul social ...

