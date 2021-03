Come lavare i cappotti in lavatrice senza rovinarli (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante il periodo invernale, l’utilizzo dei cappotti è indispensabile per riuscire a stare ben caldi anche quando si sta fuori casa. Purtroppo però, a causa degli agenti esterni, tendono a sporcarsi. Pur non avendo bisogno di lavaggi continui, anche a loro almeno una volta ogni anno, occorre una ripulita. La maggior parte delle persone, per evitare di rovinare il capo di abbigliamento in questione, si affida alle tintorie, in modo tale da non rischiare. Ma alcuni non sanno che, seguendo dei semplici consigli, è possibile lavare i nostri giubbotti direttamente a casa, avendo degli ottimi risultati e senza il rischio di danneggiarli. Basterà seguire le indicazioni presenti sull’etichetta e saremo in grado di avere una perfetta pulizia dei nostri capi in quanto, nonostante sembrino molto delicati, in realtà possono sopportare lo stress ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante il periodo invernale, l’utilizzo deiè indispensabile per riuscire a stare ben caldi anche quando si sta fuori casa. Purtroppo però, a causa degli agenti esterni, tendono a sporcarsi. Pur non avendo bisogno di lavaggi continui, anche a loro almeno una volta ogni anno, occorre una ripulita. La maggior parte delle persone, per evitare di rovinare il capo di abbigliamento in questione, si affida alle tintorie, in modo tale da non rischiare. Ma alcuni non sanno che, seguendo dei semplici consigli, è possibilei nostri giubbotti direttamente a casa, avendo degli ottimi risultati eil rischio di danneggiarli. Basterà seguire le indicazioni presenti sull’etichetta e saremo in grado di avere una perfetta pulizia dei nostri capi in quanto, nonostante sembrino molto delicati, in realtà possono sopportare lo stress ...

