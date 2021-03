Come funziona in Europa l’esportazione dei vaccini anti-Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: unsplash)Sarebbero dovute arrivare in Australia. Ma la spedizione di 250mila dosi del vaccino di AstraZeneca fuori dai confini europei è stata appena bloccata dall’Italia. La casa farmaceutica, infatti, avrebbe richiesto l’autorizzazione delle dosi prodotte nello stabilimento di Anagni, che sarebbe stata poi rifiutata dal governo italiano, con l’appoggio europeo. Una decisione, la prima nel suo genere in Europa, che nasce sostanzialmente dalla diatriba dovuta all’inadempienza di AstraZeneca sul numero e sulle consegne inizialmente promessi e che si basa sulle nuove regole europee riguardanti l’export dei vaccini anti-Covid verso paesi extra europei. Ma Come funziona l’esportazione dei vaccini ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: unsplash)Sarebbero dovute arrivare in Australia. Ma la spedizione di 250mila dosi del vaccino di AstraZeneca fuori dai confini europei è stata appena bloccata dall’Italia. La casa farmaceutica, infatti, avrebbe richiesto l’autorizzazione delle dosi prodotte nello stabilimento di Anagni, che sarebbe stata poi rifiutata dal governo italiano, con l’appoggio europeo. Una decisione, la prima nel suo genere in, che nasce sostanzialmente dalla diatriba dovuta all’inadempienza di AstraZeneca sul numero e sulle consegne inizialmente promessi e che si basa sulle nuove regole europee riguardl’export deiverso paesi extra europei. Madei...

