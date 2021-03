Colori Regioni, cosa cambia da lunedì 8 marzo: le novità di oggi in attesa dell’ordinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italia cambia nuovamente “colore”. E’ questo quanto emerso dall’ultimo monitoraggio settimanale degli esperti della cabina di regia. L’indice Rt nazionale, rispetto a venerdì scorso, è salito e si è attestato a 1,06. Ma vediamo quali sono le Regioni/Province Autonome che da lunedì 8 marzo passeranno da una zona di rischio all’altra, molte con restrizioni in più da rispettare. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.525 nuovi positivi. Boom di casi a Frosinone, in arrivo nuove misure Colori Regioni, cosa cambia da lunedì 8 marzo Come riporta Il Corriere della Sera, la Lombardia resta in fascia arancione scuro, il Piemonte passa alla zona arancione. Liguria e Lazio, invece, sono gialle. La Campania ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Italianuovamente “colore”. E’ questo quanto emerso dall’ultimo monitoraggio settimanale degli esperti della cabina di regia. L’indice Rt nazionale, rispetto a venerdì scorso, è salito e si è attestato a 1,06. Ma vediamo quali sono le/Province Autonome che dapasseranno da una zona di rischio all’altra, molte con restrizioni in più da rispettare. Leggi anche: Coronavirus,nel Lazio 1.525 nuovi positivi. Boom di casi a Frosinone, in arrivo nuove misuredaCome riporta Il Corriere della Sera, la Lombardia resta in fascia arancione scuro, il Piemonte passa alla zona arancione. Liguria e Lazio, invece, sono gialle. La Campania ...

Corriere : I colori delle regioni: Campania in rosso, Lombardia in arancione scuro. Lazio e Liguria in giallo - Corriere : Oggi l’Italia si prepara a cambiare colore: due regioni verso il rosso, sei verso l’ara... - Corriere : La stretta in altre 5 regioni e l’allarme sui contagi a scuola: tutti i nuovi colori de... - ilfoglio_it : Peggiora la situazione dell'Italia alle prese con il Covid. Come cambieranno i colori delle regioni? Ecco i dati ??… - DuduCompagnoni : RT @Corriere: I colori delle regioni: Campania in rosso, Lombardia in arancione scuro. Lazio e Liguria in giallo -