Colombia | il ministro della Salute | «Non faremo entrare il Brasile»

Il ministro della Salute della Colombia, Fernando Ruiz Gomez, ha parlato in vista della gara per le eliminatorie del Mondiale del 26 marzo Il ministro della Salute della Colombia, Fernando Ruiz Gomez, ha parlato della situazione legata alla pandemia in vista della sfida contro il Brasile. «Oggi sarebbe molto difficile permettere l'atterraggio di un qualsiasi volo proveniente dal Brasile, ripeto qualsiasi volo. Non saprei come giustificarlo vista la situazione attuale e le varianti, e non possiamo fare eccezioni: la pandemia non lo permette».

