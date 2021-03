Classifica generale dei big di Sanremo, vota l’orchestra: la top ten al termine della serata cover (Di venerdì 5 marzo 2021) Cala il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover. I Big in gara si sono esibiti, accompagnati dagli artisti da loro prescelti, in duetti emozionanti e divertenti. La Classifica generale però vede vincitore uno solo dei 26 cantanti in gara: a trionfare è Ermal Meta con Caruso di Lucio Dalla, in duetto con la Napoli Mandolin Orhchestra. Si conclude la serata delle cover La terza serata del Festival di Sanremo si conclude con un primo, importantissimo trionfo: quello della serata delle cover. I 26 Big in gara si sono esibiti in duetti con artisti della musica e dello spettacolo da loro scelti per questa serata speciale. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Cala il sipario sulla terzadel Festival di2021 dedicata alle. I Big in gara si sono esibiti, accompagnati dagli artisti da loro prescelti, in duetti emozionanti e divertenti. Laperò vede vincitore uno solo dei 26 cantanti in gara: a trionfare è Ermal Meta con Caruso di Lucio Dalla, in duetto con la Napoli Mandolin Orhchestra. Si conclude ladelleLa terzadel Festival disi conclude con un primo, importantissimo trionfo: quellodelle. I 26 Big in gara si sono esibiti in duetti con artistimusica e dello spettacolo da loro scelti per questaspeciale. ...

OndeFunky : Classifica generale (demoscopica): 1. ERMAL META ??2. Annalisa 3. Irama 4. Malika Ayane 5. Noemi 6. Fasma 7. Michi… - wajtingforlouis : RT @yleniaindenial: Buonanotte a tutti ma soprattutto ad Orietta Berti al secondo posto nella serata cover e in top 10 nella classifica gen… - narancial0vebot : RT @yleniaindenial: Buonanotte a tutti ma soprattutto ad Orietta Berti al secondo posto nella serata cover e in top 10 nella classifica gen… - TIGERLILSD : RT @yleniaindenial: Buonanotte a tutti ma soprattutto ad Orietta Berti al secondo posto nella serata cover e in top 10 nella classifica gen… - emilyndosta : RT @yleniaindenial: Buonanotte a tutti ma soprattutto ad Orietta Berti al secondo posto nella serata cover e in top 10 nella classifica gen… -