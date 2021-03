Claire Miller | 14enne accoltella la sorella disabile mentre i genitori dormono | arrestata per omicidio colposo

(Di venerdì 5 marzo 2021) A Lancaster, in Pennsylvania,hato al collo ladormivano in camera loro. L’assassina ha solamente 14 anni,la vittima, Hellen, ne aveva 19. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stata la stessaad ora è ancora ignota la ragione che l’avrebbe spinta all’efferatolaGli agenti di Lancaster avrebbero ricevuto una telefonata nel cuore della notte per un intervento in merito ad un. Fonti locali roportano che ad allertarli sarebbe stata la stessacon voce “isterica”, come riferito ...

Ultime Notizie dalla rete : Claire Miller

La presunta assassina si chiama, mentre la vittima si chiamava Hellen e aveva 19 anni. La tragedia si è verificata nella cittadina di Manheim Township, nella contea di Lancaster, in ..., a soli 14 anni, ha ucciso a coltellate la sorella disabile Helen di 19 anni mentre i genitori dormivano in un'altra stanza. La tragedia è avvenuta nella contea di Lancaster, in ... Per l'uccisione della sorella disabile, l'assassina 14enne è stata incriminata per omicidio come un adulto, data la gravità della vicenda ...