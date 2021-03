Civitavecchia, la truffa della concessionaria: spende 13mila euro per un’auto… che non riceverà mai (Di venerdì 5 marzo 2021) Un signore è stato vittima di una truffa da parte del titolare di una concessionaria che non gli ha mai consegnato l’auto da lui acquistata. Nel mese di marzo dell’anno scorso, un uomo si era recato in una concessionaria di Santa Marinella per l’acquisto di un’auto. L’acquirente, vittima della truffa, una volta sul posto ha preso i dovuti accordi con il titolare ed ha firmato un contratto per l’acquisto di una vettura. Nei giorni seguenti la vittima ha poi effettuato un bonifico di 13.450 euro per procedere con la chiusura dell’accordo, in attesa della consegna che sarebbe dovuta avvenire dopo circa 60 giorni. Trascorso il tempo pattuito, però, l’acquirente del veicolo non ha ricevuto l’auto: ha così iniziato a contattare il titolare della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Un signore è stato vittima di unada parte del titolare di unache non gli ha mai consegnato l’auto da lui acquistata. Nel mese di marzo dell’anno scorso, un uomo si era recato in unadi Santa Marinella per l’acquisto di un’auto. L’acquirente, vittima, una volta sul posto ha preso i dovuti accordi con il titolare ed ha firmato un contratto per l’acquisto di una vettura. Nei giorni seguenti la vittima ha poi effettuato un bonifico di 13.450per procedere con la chiusura dell’accordo, in attesaconsegna che sarebbe dovuta avvenire dopo circa 60 giorni. Trascorso il tempo pattuito, però, l’acquirente del veicolo non ha ricevuto l’auto: ha così iniziato a contattare il titolare...

