Chi ha vinto la decima stagione di MasterChef Italia? Il racconto della finale (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri sera, giovedì 4 marzo, è andata in onda la finale di MasterChef 10 Italia. Chi ha vinto tra Antonio Colasanto, Francesco Aquila, Monir Eddardary e Irene Volpe? Les jeux sont faits, come amano dire i francesi. I giochi sono fatti, come diciamo noi. A seguire il nome del vincitore di MasterChef 10 e il riassunto dell’ultima puntata, in cui ripercorreremo le tappe che hanno portato i giudici ad assegnare il montepremi finale da 100.000 euro in gettoni d’oro a uno dei quattro finalisti, più la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette (edito da Baldini e Castoldi). Il vincitore di MasterChef 10 Italia Francesco Aquila ha vinto la decima edizione di MasterChef Italia. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri sera, giovedì 4 marzo, è andata in onda ladi10. Chi hatra Antonio Colasanto, Francesco Aquila, Monir Eddardary e Irene Volpe? Les jeux sont faits, come amano dire i francesi. I giochi sono fatti, come diciamo noi. A seguire il nome del vincitore di10 e il riassunto dell’ultima puntata, in cui ripercorreremo le tappe che hanno portato i giudici ad assegnare il montepremida 100.000 euro in gettoni d’oro a uno dei quattro finalisti, più la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette (edito da Baldini e Castoldi). Il vincitore di10Francesco Aquila halaedizione di. ...

lucianonobili : “Ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo: voglio vincere correndo”. Viva chi si rialza dopo un errore e non sme… - cloglv : Comunque buongiorno un cazzo, visto che appena entrata in ufficio il mio titolare mi ha detto chi ha vinto Masterch… - ilClandestinoTW : #Masterchef10, chi ha vinto: il vincitore della finale tra Irene, Monir, Antonio e Aquila - SiliFrancesca : Abbiamo Alexa da meno di 24 ore e ha già chiesto le dimissioni perchè mio padre la sta mettendo troppo alla prova c… - maremma38 : @MasterChef_it grazie #cannavacciolo e compagni mi avete fatto vincere una scommessa da 200€ fatta alla 2^ puntata… -