Chi ha una disabilità ha pure una sessualità. E bisogna parlarne (Di venerdì 5 marzo 2021) Perché in Italia è così difficile raccontare la sessualità delle persone disabili? Ne abbiamo discusso con la psico-sessuologa Caterina Bossa in vista della sua partecipazione al Corso di formazione "Affettività e sessualità nella disabilità" promosso dalla Cooperativa San Vincenzo che si terrà a partire dal 15 marzo

