Chi è Natalia Paragoni Fidanzata Andrea Zelletta: Età, Scherzo Iene e Instagram (Di venerdì 5 marzo 2021) Natalia Paragoni è una modella conosciuta ai più per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne 2010 – 2019 ed essere stata poi la scelta di Andrea Zelletta con il quale è Fidanzata. A Maggio 2020 è vittima di uno Scherzo de Le Iene l’ha vista protagonista di una scenata di gelosia proprio nei confronti del fidanzato. Entra due volte nella casa del Grande Fratello VIP 5 per salutare il fidanzato. Nella serata finale gli fa una sorpresa commuovente abbracciandolo da dietro. Chi è Natalia Paragoni Nome: Natalia Paragoni Età: 22 anni Segno Zodiacale: Capricorno Data di nascita: 24 dicembre 1997 Luogo di nascita: Sondrio Professione: Modella Altezza: 170 cm Peso: 62 kg Tatuaggi: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021)è una modella conosciuta ai più per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne 2010 – 2019 ed essere stata poi la scelta dicon il quale è. A Maggio 2020 è vittima di unode Lel’ha vista protagonista di una scenata di gelosia proprio nei confronti del fidanzato. Entra due volte nella casa del Grande Fratello VIP 5 per salutare il fidanzato. Nella serata finale gli fa una sorpresa commuovente abbracciandolo da dietro. Chi èNome:Età: 22 anni Segno Zodiacale: Capricorno Data di nascita: 24 dicembre 1997 Luogo di nascita: Sondrio Professione: Modella Altezza: 170 cm Peso: 62 kg Tatuaggi: ...

siriamastro : @asia68023378 Infatti chi se la incula Natalia. Guardo solo il blocco di Tommaso e Stefania - Solitudinario : RT @aforista_l: 'Guardare il prossimo con uno sguardo sempre giusto e libero, non lo sguardo timoroso o sprezzante di chi sempre si chiede,… - 1959_wilma : RT @aforista_l: 'Guardare il prossimo con uno sguardo sempre giusto e libero, non lo sguardo timoroso o sprezzante di chi sempre si chiede,… - MestaErrabunda : RT @aforista_l: 'Guardare il prossimo con uno sguardo sempre giusto e libero, non lo sguardo timoroso o sprezzante di chi sempre si chiede,… - clelialino1 : RT @aforista_l: 'Guardare il prossimo con uno sguardo sempre giusto e libero, non lo sguardo timoroso o sprezzante di chi sempre si chiede,… -