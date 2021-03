Chi è Manuel Agnelli: Età, Moglie e figlia, Instagram e Carriera (Di venerdì 5 marzo 2021) Manuel Agnelli è il noto frontman del gruppo alternative rock Afterhours. Cantautore e musicista milanese di 54 anni, Manuel è anche un produttore discografico e personaggio televisivo, noto soprattutto per essere uno dei giudici del talent show X-Factor. Attivo in ambito musicale dal 1985, si è esibito con il gruppo Maneskin, il 4 marzo, in occasione della serata dedicata alla Canzone d’autore di Sanremo 2021, presentato da Amadeus. Chi è Manuel Agnelli? Nome: Manuel Agnelli Segno zodiacale: Pesci Età: 54 anni Data di nascita: 13 marzo 1966 Luogo di nascita:Milano Professione: cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo Altezza: 181 cm Peso: 80 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021)è il noto frontman del gruppo alternative rock Afterhours. Cantautore e musicista milanese di 54 anni,è anche un produttore discografico e personaggio televisivo, noto soprattutto per essere uno dei giudici del talent show X-Factor. Attivo in ambito musicale dal 1985, si è esibito con il gruppo Maneskin, il 4 marzo, in occasione della serata dedicata alla Canzone d’autore di Sanremo 2021, presentato da Amadeus. Chi è? Nome:Segno zodiacale: Pesci Età: 54 anni Data di nascita: 13 marzo 1966 Luogo di nascita:Milano Professione: cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo Altezza: 181 cm Peso: 80 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profiloufficiale: ...

