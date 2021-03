Chi è Irama: Biografia, Età, Fidanzata Stella e Sanremo 2021 a Distanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Irama ha lanciato il nuovo album “Crepe” dopo aver presentato il singolo “Mediterranea” ad Amici Speciali 2020. Il cantante, che è stato anche sul palco dell’Ariston tra le “nuove proposte” del Festival di Sanremo, ha all’attivo altri grandi successi come le canzoni “Nera” e “Arrogante”. Irama partecipa tra i big a Sanremo 2021: doveva esibiri la prima serata ma la sua esibizione è stata rimandata a causa di un membro del suo staff positivo al covid. Irama ha fatto i tamponi del caso ed è risultato negativo ma non può esibirsi per entrare in quarantena. La direzione ha scelto quindi di ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021), all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi.ha lanciato il nuovo album “Crepe” dopo aver presentato il singolo “Mediterranea” ad Amici Speciali 2020. Il cantante, che è stato anche sul palco dell’Ariston tra le “nuove proposte” del Festival di, ha all’attivo altri grandi successi come le canzoni “Nera” e “Arrogante”.partecipa tra i big a: doveva esibiri la prima serata ma la sua esibizione è stata rimandata a causa di un membro del suo staff positivo al covid.ha fatto i tamponi del caso ed è risultato negativo ma non può esibirsi per entrare in quarantena. La direzione ha scelto quindi di ...

IlContiAndrea : Continua la linea artistica di #Irama ed è così che sul palco dell'Ariston porta tutta la sua carica per far ballar… - __gisshx : RT @SocialArtistOF: CLASSIFICA PERSONALE AD OGGI #SANREMO2021 (Vediamo stasera se cambia qualcosa) ?? Gaia ?? Ermal Meta ?? Irama ?? Annalisa… - ChiaraGabibba : Per chi tifo? Irama. Chi vincerà? Ermal Meta Chi ha vinto l'anno che tifavo per Ermal Meta? Gabbani Madonna non vi… - Datafriedkin : RT @nikita82roma: Quindi Irama, negativo, non può cantare a Sanremo, perché un suo collaboratore è positivo. Ibrahimovic può fare l’ospite… - nikita82roma : Quindi Irama, negativo, non può cantare a Sanremo, perché un suo collaboratore è positivo. Ibrahimovic può fare l’o… -