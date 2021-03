Chi è il primo funzionario del governo Trump arrestato per l’assalto a Capitol Hill (Di venerdì 5 marzo 2021) primo arresto “politico” per l’attacco al Capitol Hill. L’Fbi ha fermato giovedì Federico Klein, funzionario del governo di Donald Trump, anche se ancora non sono state diffuse ufficialmente le accuse. È stato arrestato in Virginia ed è la prima persona del gruppo di 300 imputati per i fatti del 6 gennaio ad avere un legame diretto con il governo dell’ex presidente repubblicano. Secondo il sito Politico, l’uomo lavorava nel Dipartimento di Stato. Ha 42 anni e aveva fatto parte dell’Ufficio per gli Affari dell’Emisfero Occidentale, più specificamente era incaricato del Brasile e dell’America del Sud. Dopo, era stato trasferito nell’ufficio che gestisce le richieste di accesso agli atti in base alla legge sulla libertà di informazione (Foia). Aveva le ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021)arresto “politico” per l’attacco al. L’Fbi ha fermato giovedì Federico Klein,deldi Donald, anche se ancora non sono state diffuse ufficialmente le accuse. È statoin Virginia ed è la prima persona del gruppo di 300 imputati per i fatti del 6 gennaio ad avere un legame diretto con ildell’ex presidente repubblicano. Secondo il sito Politico, l’uomo lavorava nel Dipartimento di Stato. Ha 42 anni e aveva fatto parte dell’Ufficio per gli Affari dell’Emisfero Occidentale, più specificamente era incaricato del Brasile e dell’America del Sud. Dopo, era stato trasferito nell’ufficio che gestisce le richieste di accesso agli atti in base alla legge sulla libertà di informazione (Foia). Aveva le ...

