Chi è Gué Pequeno: Biografia, Età, Occhio, Fidanzata (Di venerdì 5 marzo 2021) Gué Pequeno è un famoso rapper e produttore italiano. Un tempo parte del duo Club dogo, ora è un cantante solista che vanta numerose collaborazioni, ta cui: Emis Killa, Marracash e J-Ax. Ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice 2019 con Morgan, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini. Chi è Gué Pequeno? Nome: Gué Pequeno Data di nascita: 25 dicembre 1980 Età: 39 anni Altezza: 188 cm Peso: 81 kg Segno Zodiacale: Capricorno Luogo di nascita: Milano Professione: rapper e produttore discografico Tatuaggi: Gué ha una scritta “Speak the Truth” sul braccio. Inoltre ha tatuato la croce di Sant’Ambrogio e il Duomo di Milano. Sulle spalle ha due aerei e Superman con su scritto “I’m blind to you haters” (sono cieco a voi haters). Infine ha una ballerina e una sirena tatuate sul braccio. Instagram ufficiale: @therealgue Canale ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021) Guéè un famoso rapper e produttore italiano. Un tempo parte del duo Club dogo, ora è un cantante solista che vanta numerose collaborazioni, ta cui: Emis Killa, Marracash e J-Ax. Ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice 2019 con Morgan, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini. Chi è Gué? Nome: GuéData di nascita: 25 dicembre 1980 Età: 39 anni Altezza: 188 cm Peso: 81 kg Segno Zodiacale: Capricorno Luogo di nascita: Milano Professione: rapper e produttore discografico Tatuaggi: Gué ha una scritta “Speak the Truth” sul braccio. Inoltre ha tatuato la croce di Sant’Ambrogio e il Duomo di Milano. Sulle spalle ha due aerei e Superman con su scritto “I’m blind to you haters” (sono cieco a voi haters). Infine ha una ballerina e una sirena tatuate sul braccio. Instagram ufficiale: @therealgue Canale ...

derwitwer : @AlvaroArzuE CHIMARENGUE PAPITO CHI-MA-REN-GUE!!! - 17Zanni : RT @_Rrose_Selavy: Io in camera sento mia madre nell'altra stanza 'Ma lei [Elodie] è la fidanzata di chi?' Mio papà 'Guè Pequeño' Io dalla… - Alee_Raven_ : RT @_Rrose_Selavy: Io in camera sento mia madre nell'altra stanza 'Ma lei [Elodie] è la fidanzata di chi?' Mio papà 'Guè Pequeño' Io dalla… - ThePalmOil : RT @_Rrose_Selavy: Io in camera sento mia madre nell'altra stanza 'Ma lei [Elodie] è la fidanzata di chi?' Mio papà 'Guè Pequeño' Io dalla… - Gaia95717701 : RT @_Rrose_Selavy: Io in camera sento mia madre nell'altra stanza 'Ma lei [Elodie] è la fidanzata di chi?' Mio papà 'Guè Pequeño' Io dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Gué The Kolors, chi sono: Amici, ultimo singolo, Instagram e Sanremo I The Kolors è un gruppo musicale italiano formato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Hanno ...

La via dei 5 stelle verso il socialismo. Castaldo (M5s): "Pronti a entrare nel gruppo, ma decide il Pd" "Sarebbe impensabile per noi immaginare un percorso con chi è uscito dal Movimento sbattendo la porta", sostiene Castaldo. Chiuso il rapporto con i Verdi rimangono solo i socialisti. Una prospettiva ...

Colori regioni: zona rossa, arancione e gialla. Chi è a rischio Il Giorno I The Kolors è un gruppo musicale italiano formato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Hanno ..."Sarebbe impensabile per noi immaginare un percorso conè uscito dal Movimento sbattendo la porta", sostiene Castaldo. Chiuso il rapporto con i Verdi rimangono solo i socialisti. Una prospettiva ...