Chi è Gaudiano Sanremo 2021 | Età | Instagram | Padre e Polvere da Sparo

Gaudiano è il nome d'arte di Luca Gaudiano, cantante pugliese di 29 anni che sta salendo alla ribalta del panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Gaudiano porta la sua canzone "Polvere Da Sparo" dedicata alla scomparsa del Padre. Debutta alla prima serata di Sanremo 2021 e supera la prima fase approdando alla finale di Sanremo Giovani, il 5 marzo 2021, insieme a Folcast. Chi è Gaudiano? Nome d'arte: Gaudiano Nome: Luca Gaudiano Data di nascita: 3 dicembre 1991 Età: 29 anni Segno zodiacale: saggittario Luogo di Nascita: Foggia Professione: Cantante Altezza: non disponibile Peso: ...

