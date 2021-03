Chi è Elodie: Biografia, Età, Sanremo 2021, Fidanzato Marracash e Origini (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie Di Patrizi è una cantante di 30 anni originaria di Roma, lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi. Al Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha annunciato che Elodie sarà la presentatrice di una delle serate della kermesse. E’ fidanzata con il cantante Marracash. Chi è Elodie? Nome: Elodie Di Patrizi Data di nascita: 3 Maggio 1990 Età: 30 Anni Professione: Cantante e Influencer Segno zodiacale: Toro Altezza: 168 Cm Peso: 60 Kg Luogo di nascita: Roma Tatuaggi: una croce sul braccio sinistro, un cuore rosso con la lettera M. ed un tatuaggio nascosto Profilo Instagram ufficiale: @Elodie Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Elodie Di Patrizi nasce a Roma ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021)Di Patrizi è una cantante di 30 anni originaria di Roma, lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi. Al Festival diAmadeus ha annunciato chesarà la presentatrice di una delle serate della kermesse. E’ fidanzata con il cantante. Chi è? Nome:Di Patrizi Data di nascita: 3 Maggio 1990 Età: 30 Anni Professione: Cantante e Influencer Segno zodiacale: Toro Altezza: 168 Cm Peso: 60 Kg Luogo di nascita: Roma Tatuaggi: una croce sul braccio sinistro, un cuore rosso con la lettera M. ed un tatuaggio nascosto Profilo Instagram ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.itDi Patrizi nasce a Roma ...

gleeasfolk : RT @arianagrimmie: ULTIMA ORA: dopo aver licenziato chi aveva messa gli orecchini a Elodie ora hanno licenziato tutti i microfonisti #Sanre… - _elisarcastic : RT @lostjnpieces: immaginate essere elodie e avere due regine della musica italiana come fan, chi come lei - AnomalyReyes : RT @lostjnpieces: immaginate essere elodie e avere due regine della musica italiana come fan, chi come lei - darveyfeels_ : RT @lostjnpieces: immaginate essere elodie e avere due regine della musica italiana come fan, chi come lei - marikap28 : RT @lostjnpieces: immaginate essere elodie e avere due regine della musica italiana come fan, chi come lei -