Chelsea, Mount match winner contro il Liverpool: “L’esultanza? Per prendere in giro Zouma perché…” (Di venerdì 5 marzo 2021) 0-1 ad Anfield e il Chelsea di Thomas Tuchel vola in Premier League. Ancora un risultato positivo per i blues da quando è arrivato il mister tedesco e questa volta la vittima è davvero illustre. Battuto il Liverpool grazie ad una rete di Mason Mount che ha voluto festeggiare con un'esultanza che ha presto fatto il giro del web. Il motivo? Una presa in giro ad un compagno come lui stesso ha spiegato ai canali ufficiali del club di Londra.Mount: l'esultanza per prendere in giro Zoumacaption id="attachment 1103359" align="alignnone" width="652" Chelsea Mount (getty images)/caption"Sapevamo come il Liverpool difende. Quindi ho provato a fare ciò che so fare", ha spiegato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) 0-1 ad Anfield e ildi Thomas Tuchel vola in Premier League. Ancora un risultato positivo per i blues da quando è arrivato il mister tedesco e questa volta la vittima è davvero illustre. Battuto ilgrazie ad una rete di Masonche ha voluto festeggiare con un'esultanza che ha presto fatto ildel web. Il motivo? Una presa inad un compagno come lui stesso ha spiegato ai canali ufficiali del club di Londra.: l'esultanza perincaption id="attachment 1103359" align="alignnone" width="652"(getty images)/caption"Sapevamo come ildifende. Quindi ho provato a fare ciò che so fare", ha spiegato ...

ItaSportPress : Chelsea, Mount match winner contro il Liverpool: 'L'esultanza? Per prendere in giro Zouma perché...' -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Premier; Liverpool ko, il Chelsea passa ad Anfield 0-1 con gol di Mount, londinesi imbattuti dall'arrivo di Tuchel - pccpla : RT @cmdotcom: Premier League: vincono #Tottenham ed #Everton. #Liverpool ko in casa, il #Chelsea passa con #Mount - infoitsport : Liverpool-Chelsea 0-1, le pagelle: Mount frizzante, bocciati Kabak e Firmino - infoitsport : Premier League, il Chelsea di Tuchel espugna Anfield con Mount. Blues quarti, Liverpool settimo -