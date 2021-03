Certificazione Unica 2021: modello, istruzioni, scadenze (Di venerdì 5 marzo 2021) Con provvedimento del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello definitivo di Certificazione Unica 2021 da utilizzare per il periodo d’imposta 2020 con le relative istruzioni. Nel modello trovano posto, oltre al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef, sia l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. Nella Certificazione Unica 2021, vi sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite. Quest’anno debutta ufficialmente anche la scadenza ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 marzo 2021) Con provvedimento del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile ildefinitivo dida utilizzare per il periodo d’imposta 2020 con le relative. Neltrovano posto, oltre al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef, sia l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. Nella, vi sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite. Quest’anno debutta ufficialmente anche la scadenza ...

