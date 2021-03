Catania, il Tribunale dà ragione a Lo Monaco e condanna il club al pagamento di una salata multa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Tribunale di Catania ha emesso la sentenza oggi dopo aver esaminato nell'udienza dello scorso 15 febbraio l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. Il giudice ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Calcio Catania nei confronti di Lo Monaco e condannato il club etneo a pagare una multa di 17 mila euro evidenziando che le "pretese risarcitorie avanzate da Calcio Catania s.p.a. nei confronti di Pietro Lo Monaco appaiono, per la quasi totalita?, non assistite da fumus boni iuris".La Sigi Spa società proprietaria del Cacio ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildiha emesso la sentenza oggi dopo aver esaminato nell'udienza dello scorso 15 febbraio l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio, Pietro Lo, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. Il giudice ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Calcionei confronti di Loto iletneo a pagare unadi 17 mila euro evidenziando che le "pretese risarcitorie avanzate da Calcios.p.a. nei confronti di Pietro Loappaiono, per la quasi totalita?, non assistite da fumus boni iuris".La Sigi Spa società proprietaria del Cacio ...

