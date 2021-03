Catania, calo vistoso e ridimensionamento. L’analisi a 360° (Di venerdì 5 marzo 2021) La sconfitta contro il Palermo ha gettato nello sconforto squadra e tifosi rossazzurri. Onore al merito dei vincitori e no al disfattismo in casa Catania ma è giusto fare un'analisi su quello che non sta funzionando e se bisogna pensare a un ridimensionamento.Caduta liberaIl derby di mercoledì ha consegnato un Catania in crisi e in caduta libera. Un rendimento drasticamente peggiorato. Dopo lo scintillante fine 2020, il Catania si è afflosciato. La squadra creata a sua immagine e somiglianza dal dt Maurizio Pellegrino è stata travolta dal Palermo e in campo non è più sembrata la locomotiva gioiosa e sbuffante di qualche mese prima. Caratterialmente non è una squadra all'altezza di questa importante piazza. Ha perso la leggerezza e soprattutto ha perso punti: la media è scesa drasticamente. Il Catania ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) La sconfitta contro il Palermo ha gettato nello sconforto squadra e tifosi rossazzurri. Onore al merito dei vincitori e no al disfattismo in casama è giusto fare un'analisi su quello che non sta funzionando e se bisogna pensare a un.Caduta liberaIl derby di mercoledì ha consegnato unin crisi e in caduta libera. Un rendimento drasticamente peggiorato. Dopo lo scintillante fine 2020, ilsi è afflosciato. La squadra creata a sua immagine e somiglianza dal dt Maurizio Pellegrino è stata travolta dal Palermo e in campo non è più sembrata la locomotiva gioiosa e sbuffante di qualche mese prima. Caratterialmente non è una squadra all'altezza di questa importante piazza. Ha perso la leggerezza e soprattutto ha perso punti: la media è scesa drasticamente. Il...

