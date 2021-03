Caso Gregoretti, Salvini: “Ho fatto il mio dovere e ho svegliato l’Europa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 14 maggio si saprà se il leader della Lega sarà rinviato a giudizio per sequestro di persona e abuso d’ufficio Leggi su lastampa (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 14 maggio si saprà se il leader della Lega sarà rinviato a giudizio per sequestro di persona e abuso d’ufficio

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SOSTIENI IL CAPITANO SUI SOCIAL. USA L'HASHTAG… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SIAMO CON TE, CAPITANO! #IoStoConSalvini ???? ++ - DOscarLancini : In occasione della nuova udienza di #Catania sul caso #Gregoretti non può mancare a favore di @matteosalvinimi il… - GiorgioCarbon12 : RT @GeMa7799: Caso Gregoretti: 'No, Luca Palamara non lo sentiamo'. Schiaffo a Salvini, toghe senza vergogna: mossa sporca (per salvare la… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SOSTIENI IL CAPITANO SUI SOCIAL. USA L'HASHTAG #IoStoCon… -