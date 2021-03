Caso Gregoretti, nuova udienza a Catania (Di venerdì 5 marzo 2021) Processo a Matteo Salvini, quarta udienza preliminare per il Caso Gregoretti. Il 19 febbraio 2021 la luce dei riflettori si sposta nuovamente su Catania per la terza udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti. Il 28 gennaio 2021 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato ascoltato a Palazzo Chigi. In occasione della terza udienza saranno ascoltati Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. L’udienza del 5 marzo Il 5 marzo si è tenuta a Catania una nuova udienza del Caso Gregoretti. La terza udienza preliminare – 19 febbraio Il 19 febbraio 2021 è il giorno ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Processo a Matteo Salvini, quartapreliminare per il. Il 19 febbraio 2021 la luce dei riflettori si spostamente super la terzapreliminare del processo a Matteo Salvini per ildella nave. Il 28 gennaio 2021 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato ascoltato a Palazzo Chigi. In occasione della terzasaranno ascoltati Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. L’del 5 marzo Il 5 marzo si è tenuta aunadel. La terzapreliminare – 19 febbraio Il 19 febbraio 2021 è il giorno ...

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SIAMO CON TE, CAPITANO! #IoStoConSalvini ???? ++ - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SOSTIENI IL CAPITANO SUI SOCIAL. USA L'HASHTAG… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI A CATANIA PER UNA NUOVA UDIENZA - blogsicilia : #notizie #sicilia Caso Gregoretti, la decisione del gup su Salvini il 14 maggio - - vittoriomambre1 : RT @LegaComo: CASO GREGORETTI, OGGI MATTEO #SALVINI A #CATANIA PER L'UDIENZA. ++ SIAMO CON TE, CAPITANO! #IoStoConSalvini ???? ++ https://t.… -