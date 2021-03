Casalmaggiore-Busto Arsizio | data | orario | diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) La VBC Èpiùospita la Unet E-Work: eccoe come vedere intv eil recupero della nona giornata di ritorno del campionato diA1. Stufi e compagne tornano sul campo di casa per l’ultimo recupero, prima di concentrarsi sui Playoff. L’avversaria sarà unain grande spolvero, che in settimana ha conquistato il pass per le semifinali di Champions League. Anche per le Farfalle si tratta dell’ultima sfida di regular season e l’obiettivo è quello di ottenere tre punti per sopravanzare Chieri e salire al quinto posto.invece, con un successo da bottino ...