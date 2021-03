Casaleggio sfida il Movimento. I Cinque Stelle pronti a scaricarlo. Rousseau lancia un Manifesto di rottura coi governisti. Ma Grillo e i parlamentari preparano il divorzio (Di venerdì 5 marzo 2021) Il figlio del guru da una parte e l’elevato dall’altra, Rousseau che lancia un proprio Manifesto per “volare alto” e i governisti pentastellati che si preparano a dire addio a quella piattaforma con cui è stato coltivato il sogno della democrazia diretta. Come se non bastassero gli scossoni e gli strappi tra i 5S seguiti alla decisione di sostenere Mario Draghi e prendere parte al nuovo Governo, ieri si è prodotta una frattura che questa volta sembra davvero difficile da sanare tra Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Uno scontro nell’aria da tempo e che occorrerà ora vedere quali riflessi avrà tra le disorientate truppe parlamentari, con il fondatore del Movimento che spera in Giuseppe Conte per rilanciare il progetto e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Il figlio del guru da una parte e l’elevato dall’altra,cheun proprioper “volare alto” e ipentastellati che sia dire addio a quella piattaforma con cui è stato coltivato il sogno della democrazia diretta. Come se non bastassero gli scossoni e gli strappi tra i 5S seguiti alla decisione di sostenere Mario Draghi e prendere parte al nuovo Governo, ieri si è prodotta una frattura che questa volta sembra davvero difficile da sanare tra Davidee Beppe. Uno scontro nell’aria da tempo e che occorrerà ora vedere quali riflessi avrà tra le disorientate truppe, con il fondatore delche spera in Giuseppe Conte per rire il progetto e ...

