Cartelle esattoriali, sanatoria anti-crisi. Nel decreto Sostegno anche indennizzi per 11 miliardi (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA Per gli indennizzi, o sostegni come li ha ribattezzati il governo, sono in arrivo quasi 11 miliardi di euro. Ma soprattutto arriva la cancellazione delle Cartelle esattoriali maturate tra il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA Per gli, o sostegni come li ha ribattezzati il governo, sono in arrivo quasi 11di euro. Ma soprattutto arriva la cancellazione dellematurate tra il...

La7tv : #lariachetira Laura #Ravetto (Lega): 'La Lega è concentrata sul far arrivare i vaccini, sul rottamare le cartelle e… - matteosalvinimi : Dopo il Taser alle Forze dell’Ordine, sono sicuro che nuovo governo sarà in grado di dare altri segnali concreti a… - matteosalvinimi : #Salvini: Contento del completamento della squadra di governo e non perdiamo tempo: con il nostro sottosegretario a… - massimo09421979 : RT @Open_gol: Sospesi fino al 30 aprile i versamenti per le cartelle esattoriali - ilmessaggeroit : Cartelle esattoriali, sanatoria anti-crisi. Nel decreto Sostegno anche indennizzi per 11 miliardi -