Cappone arrosto alle erbe

(Di venerdì 5 marzo 2021) Preparazione: 80 minuti circaCalorie: 679 Kcal a persona INGREDIENTI X PERSONE:1?2pulito e tagliato in pezzi (circa 1 kg) 3 cucchiai di olio extravergine di olivafresche (rosmarino, timo, alloro) 1 spicchio di aglioalcuni grani di pepe 150 ml di vino bianco sale brodo di carne (se serve) Procedimento Spennellate con l’olio i pezzi die metteteli in una pirofila capiente con learomatiche, l’aglio e i grani di pepe. Coprite con un foglio di carta stagnola e infornate in forno gia? caldo a 180 °C. Dopo circa 30-35 minuti scoprite, bagnate con il vino, girate i pezzi di carne e proseguite la cottura senza copertura per altri 30-40 minuti, a seconda della dimensione dei pezzi. Se necessario, aggiungete poco brodo caldo. Servite il...

