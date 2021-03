“Campania zona rossa”, De Luca e le “misure eccezionali” (Di venerdì 5 marzo 2021) Campania “ormai” zona rossa. Il governatore Vincenzo De Luca descrive una quadro sempre più grave per la diffusione del coronavirus. “Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in particolare al Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”, aggiunge De Luca. Aggressività delle varianti, comportamenti scorretti e mancanza di controlli. Queste secondo il presidente della Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)“ormai”. Il governatore Vincenzo Dedescrive una quadro sempre più grave per la diffusione del coronavirus. “Come era ampiamente prevedibile ormai siamo inperché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in particolare al Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere”, aggiunge De. Aggressività delle varianti, comportamenti scorretti e mancanza di controlli. Queste secondo il presidente della Regione ...

