Campania, l’annuncio di De Luca: “Siamo in Zona Rossa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampania in ‘Zona Rossa’. Lo ha annunciato pochi minuti fa Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. “Siamo in Zona Rossa perchè non posSiamo più reggere questo livello di contagi“- ha spiegato il governatore. “Registriamo ormai più di 2500 nuovi casi al giorno. Per controllare la situazione, dovremmo tracciare contatti per 25mila persone. Impossibile”. “Ma era una situazione prevedibile – ha proseguito De Luca – per l’esplosione delle varianti del Virus e per la scorrettezza dei comportamenti, aggravata dall’assenza di controlli”. Si aspettano, ora, conferme da Roma considerato che tocca al ministro della Salute Roberto Speranza il compito di ufficializzare il cambio di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin ‘’. Lo ha annunciato pochi minuti fa Vincenzo Denel corso della consueta diretta facebook del venerdì. “inperchè non pospiù reggere questo livello di contagi“- ha spiegato il governatore. “Registriamo ormai più di 2500 nuovi casi al giorno. Per controllare la situazione, dovremmo tracciare contatti per 25mila persone. Impossibile”. “Ma era una situazione prevedibile – ha proseguito De– per l’esplosione delle varianti del Virus e per la scorrettezza dei comportamenti, aggravata dall’assenza di controlli”. Si aspettano, ora, conferme da Roma considerato che tocca al ministro della Salute Roberto Speranza il compito di ufficializzare il cambio di ...

