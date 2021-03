Campania in zona rossa | negozi e centri commerciali | chi resta aperto

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 5 marzo 2021) La, come era prevedibile, è scivolata nella. Ciò significa che nella regione saranno attuate le massime restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus. Le nuove restrizioni andranno in vigore da lunedì 8 marzo. Come da regola, per tutte le regioni in, le attivitàche vendono abiti e indumenti al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.