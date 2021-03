Campania in zona rossa, Lombardia si “salva”, Lazio resta giallo. Oggi l’ordinanza di Speranza (in vigore da lunedì) (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 giu – Cambio di colore per le regioni: il Piemonte va in arancione, Liguria e Lazio restano gialle, la Campania entra in zona rossa, si salva la Lombardia, in arancione rafforzato. E’ la decisione della cabina di regia sulla base dei dati del monitoraggio settimanale. In serata il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza che entrerà in vigore lunedì 8 marzo. Iss: dieci regioni con Rt sopra l’1 (non accadeva da sette settimane) Intanto l’Istituto superiore di sanità segnala che “dieci regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1?. Sono Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 giu – Cambio di colore per le regioni: il Piemonte va in arancione, Liguria eno gialle, laentra in, sila, in arancione rafforzato. E’ la decisione della cabina di regia sulla base dei dati del monitoraggio settimanale. In serata il ministro della Salute Robertofirmeràche entrerà in8 marzo. Iss: dieci regioni con Rt sopra l’1 (non accadeva da sette settimane) Intanto l’Istituto superiore di sanità segnala che “dieci regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1?. Sono Basilicata, Emilia-Romagna,, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Il ...

fanpage : ULTIM'ORA. La Campania diventa zona rossa. - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: #Campania 'ormai' zona rossa. Il governatore Vincenzo De Luca descrive una quadro sempre più grave per la diffusione del… - aboutyoonie : @ygmidas non so sto cercando di capire che zona è la campania -