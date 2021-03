(Di venerdì 5 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.842, di cui 2.286 asintomatici e 215 con sintomi (relativi ai soli tamponi molecolari), a fronte di 25.327 tamponi processati (dell’11,2%). Si registrano 13 deceduti, di cui 8 negli ultimi due giorni e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 577. La situazione posti letto: 140 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.358 ricoveri ordinari su 3.160 posti. L'articolo ilNapolista.

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - napolista : Campania, il bollettino Covid: 2.842 positivi, tasso all’11,2% Le terapie intensive salgono a 140. Registrati altri… - titty_napoli : RT @laccio: Bollettino #Campania 5 Marzo 2021 #covid19 - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #5marzo #Coronavirus #COVID?19 - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus in #Campania, il bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

Lombardia arancio scuro Mezza Italia scivola verso il lockdown Covid Italia: ildel 5 ... Abruzzo, 0,96 Basilicata, 1.16 Calabria, 0.81, 0.96 Emilia Romagna, 1.13 Friuli Venezia ...Secondo ildi ieri del ministero della Salute, il Lazio è la 5° regione in Italia per numero di nuovi casi giornalieri con 1.702, preceduta nell'ordine da Lombardia,, Emilia - ...Sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi positivi al Sars-CoV-2 in Campania. A darne notizia è l'Unità di Crisi regionale con il consueto bollettino quotidiano. I ...Oggi è positivo l’11,2% dei tamponi esaminati in Campania. Questo il bollettino. Positivi del giorno: 2.842 compresi 215 sintomatici. Tamponi del giorno: 25.327 . Totale positivi: 279.818. Deceduti: 1 ...