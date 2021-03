Campagna vaccinale anti-Covid | al via da lunedì 8 marzo per gli over80 a Montoro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Con grande gioia comunichiamo, dopo aver ricevuto l’ufficialità da parte dell’ASL di Avellino, cheinizieranno le operazioni vaccinali per gli ultra ottantenni, presso il-Center allestito alla frazione Misciano. Si tratta di una momento importante per la nostra comunità, perché questo virus ci ha trascinati tutti in un tunnel, ed oggi cominciamo finalmente a vedere la luce che ci porterà ad una situazione di normalità e speranza. Con immediatezza ci siamo attivati per rendere operativo il puntosituato alla frazione Misciano, rispettando tutte quelle che erano le prescrizioni dell’ASL, al fine di renderlo accogliete e funzionale per i nostri cittadini e creare le condizioni migliori per l’inoculazione del vaccino. Non è una gara, ...