Calciomercato, Hamsik vicino all'IFK Goteborg: c'è l'accordo verbale (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo quanto riferito dal portale svedese Expressen, Marek Hamsik starebbe per diventare un nuovo giocatore dell'IFK Goteborg. I dettagli Secondo quanto riferito dal portale svedese Expressen, Marek Hamsik starebbe per diventare un nuovo giocatore dell'IFK Goteborg. L'ex capitano del Napoli, chiusa l'avventura con i cinesi del Dalian, è atteso a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto dopo aver raggiunto l'accordo verbale. Hamsik sembrava destinato a ritornare in patria e firmare con lo Slovan Bratislava ma, nonostante la federazione slovacca avesse concesso una deroga al club vin virtù del fatto che al momento la finestra di mercato è chiusa, le due parti non hanno trovato un accordo. A spingere Hamsik in Svezia ...

