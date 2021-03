Calcio, scontri tra tifosi in Fiorentina-Napoli del 2019: 10 condanne e 14 assoluzioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattordici assoluzioni e dieci condanne, da parte del Tribunale di Firenze, nei confronti di 24 tifosi azzurri fermati in occasione di episodi di violenza verificatisi a margine della partita di serie A tra Fiorentina e Napoli, nel febbraio del 2019. Le condanne riguardano i passeggeri di un minivan a bordo del quale le forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione, trovarono bombe e petardi. Una perquisizione eseguita a seguito di alcune “scaramucce” prima dell’ingresso allo stadio. Assolti invece i 14 tifosi napoletani (13 difesi dall’avvocato Emilio Coppola e uno dall’avvocato Giuseppe Milazzo) che, secondo al ricostruzione della Procura, armati di bastoni si stavano indirizzando verso la curva Fiesole per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattordicie dieci, da parte del Tribunale di Firenze, nei confronti di 24azzurri fermati in occasione di episodi di violenza verificatisi a margine della partita di serie A tra, nel febbraio del. Leriguardano i passeggeri di un minivan a bordo del quale le forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione, trovarono bombe e petardi. Una perquisizione eseguita a seguito di alcune “scaramucce” prima dell’ingresso allo stadio. Assolti invece i 14napoletani (13 difesi dall’avvocato Emilio Coppola e uno dall’avvocato Giuseppe Milazzo) che, secondo al ricostruzione della Procura, armati di bastoni si stavano indirizzando verso la curva Fiesole per ...

