Calcio | Palestina | polemiche per priorità ai giocatori nazionale per vaccino anti covid

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Le autorità palestinesi sono state criticate per aver dato la priorità alla squadra nazionale di Calcio nell'introduzione del vaccino covid-19 nel paese. I gruppi per i diritti umani affermano che la piccola scorta di vaccini del Paese è stata offerta a giocatori e alti funzionari prima degli operatori sanitari. Secondo i rapporti dell'agenzia, ad oggi la Palestina ha acquisito solo dosi sufficienti per inoculare 6.000 persone su una popolazione di quasi 5 milioni. La Commissione indipendente per i diritti umani e Aman, un gruppo palestinese che promuove la trasparenza, ha chiesto al governo palestinese di spiegare i criteri utilizzati per la distribuzione dei vaccini.L'ICHR ha affermato di aver documentato casi in cui il ...

